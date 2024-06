Man reed als BOB zonder rijbewijs en veel te hard: 'Hij vloog voorbij'

Een automobilist is afgelopen nacht aan de kant gezet nadat hij over de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel had geraasd. De verkeerspolitie zag hem passeren met een snelheid van 165 kilometer per uur.

Normaal gesproken ben je dan, zeker als beginnend bestuurder, je rijbewijs kwijt. De bestuurder had dat echter al ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. De snelheidsovertreding werd geconstateerd tijdens een controle van de verkeerspolitie. “Hij vloog voorbij”, zo meldt ze. Op de plek waar de wagen opviel, geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. De man moest afstand doen van zijn rijbewijs, omdat hij een gedragscursus niet had afgemaakt. Hem was die cursus opgelegd nadat hij al eerder tegen de lamp was gelopen. De chauffeur meende het nog zo goed te bedoelen: hij besloot achter het stuur te gaan zitten, omdat hij niet had gedronken, maar zijn vrienden wel.