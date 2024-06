Op de snelweg A58 is vrijdagavond een ongeluk met drie auto's gebeurd, zo meldt de ANWB. De weg was tussen Oirschot en Moergestel in de richting van Tilburg een tijdje dicht, rond half tien was één rijstrook vrijgegeven.

De aanrijding werd tegen tien over negen gemeld. Het verkeer in de richting van Tilburg en Breda wordt geadviseerd over Den Bosch te rijden (A2, A65).