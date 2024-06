Moordzaak marechaussee Toon Brood: verdachte opgepakt

De politie op Curaçao heeft vrijdag een verdachte aangehouden in de zaak van de moord op Toon Brood van de Koninklijke Marechaussee. Dat zegt de politie op Curaçao zaterdag. Brood (49) komt uit Roosendaal en werkte in de functie van adjudant op het eiland. Hij werd in de avond van vrijdag 31 mei in zijn huis doodgeschoten toen drie mannen er waren binnengedrongen.

De politie bevestigt de aanhouding, maar heeft verder nog geen details gegeven. Volgens lokale media heeft de man zichzelf vrijdagavond aangegeven bij een politiebureau. Vrijdagochtend lokale tijd viel de politie verschillende huizen op het eiland binnen. Daarbij is onder meer een motorfiets van Brood gevonden die recentelijk uit zijn huis was gestolen. De politie liet weten dat het onderzoek goed verloopt, zonder verdere details te geven. Brood komt uit Roosendaal en verhuisde met zijn gezin naar Curaçao voor zijn baan als onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee. Die organisatie schreef na zijn dood zelf dat hij slachtoffer is geworden van een woningoverval. Of dat daadwerkelijk het motief is, moet nog verder worden onderzocht. Hij was tot zijn dood lid van de zeulband De Naoweeën uit Roosendaal. Die band is een doneeractie gestart voor de nabestaanden.