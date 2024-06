Hotel Novotel sluit en wordt asielopvang: werknemers ontslagen

Novotel Hotel bij Eindhoven Airport gaat op korte termijn dicht en wordt een locatie waar asielzoekers worden opgevangen. Een gedeelte van de werknemers wordt ontslagen. Het personeel is hier afgelopen vrijdag over geïnformeerd in een e-mail die in handen is van Omroep Brabant.

Maandag wordt het personeel van het hotel verder bijgepraat en wordt duidelijk welke werknemers hun baan verliezen. Vanaf 17 juni wordt het Novotel ‘gefaseerd’ ingezet als opvanglocatie voor asielzoekers. Uiteindelijk wordt het hotel volledig gebruikt als opvanglocatie. Het COA en de gemeente Eindhoven waren zondagochtend nog niet beschikbaar voor commentaar. Asielzoekers

Wanneer het hotel schakelt naar een volledige opvang, is nog onduidelijk. Hotel Novotel neemt vanaf augustus geen nieuwe boekingen meer aan. Op dit moment wonen er al vijftig asielzoekers in het hotel. Het COA heeft in januari een verzoek gedaan aan de gemeente Eindhoven om de opvang in het Novotel op te schalen tot 200 personen. De gemeente heeft toen aangegeven daar 'welwillend' tegenover te staan. Novotel

Het Novotel aan de Anthony Fokkerweg is populair bij reizigers die vliegen vanaf of naar Eindhoven Airport. Het wordt ook gebruikt voor vergaderingen en feesten. Het hotel heeft op moment van schrijven meerdere vacatures uitstaan.