PVV haalt meeste stemmen in Brabant, GL-PvdA is landelijk de grootste

De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft bij de verkiezingen voor het Europees parlement de meeste stemmen in Brabant gekregen. De partij haalde 19,4 procent van de stemmen in Brabant en bleef daarmee GroenLinks-PvdA nipt voor. Die partij is deze verkiezingen goed voor 19,1 procent van de Brabantse stemmen. Landelijk gezien is GroenLinks-PvdA met acht zetels de winnaar van de verkiezingen en blijft het de PVV (zes zetels) voor.

Als het gaat over de Brabantse ranglijst, is de VVD de derde partij met 13,7 procent van de stemmen. Het CDA volgt als vierde en heeft 11,6 procent van de stemmen gekregen. Officieel is dit nog een tussenstand, omdat niet in alle 342 de stemmen geteld zijn. Van acht gemeenten is de uitslag nog niet binnen. In de uitslag zal er daarom weinig meer veranderen.

Klik op onderstaande kaart voor de uitslag in Nederland, Brabant of in een gemeente