Europese verkiezingen: GroenLinks/PvdA en PVV grootst in exitpoll

20.11

In Nederland stemmen we vandaag als eerste. De rest van de EU volgt in de dagen daarna. Om te voorkomen dat de uitslag in het ene land die in het andere beïnvloedt, hebben landen met elkaar afgesproken dat de eerste voorlopige uitslagen pas bekend worden nádat het allerlaatste stembureau gesloten is. Dat sluit op 9 juni om 23.00 uur in Italië.

Wel verzorgt I&O voor de Nederlandse uitslag op 6 juni bij de NOS een eerste exitpoll om 21.00 uur en een definitieve exitpoll om 21.30 uur.