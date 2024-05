Brabanders positief over de EU, maar niet alles hoeft in handen van Brussel

Brabanders zijn redelijk blij met de EU, maar niet alles hoeft door Brussel bepaald te worden. Als het gaat om een aantal onderwerpen willen we juist wél een grotere rol voor de EU. Dat blijkt uit gegevens uit het Europees Kieskompas, dat inmiddels door bijna vijfduizend Brabanders is ingevuld.

Een meerderheid van de Brabanders kijkt positief naar het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie. 52 procent geeft aan het niet eens te zijn met de stelling dat het lidmaatschap voornamelijk slecht is geweest voor het land. 17 procent staat daar neutraal tegenover.

Ook is er geen meerderheid voor een zogenoemde NEXIT, een scenario waarin Nederland de Europese Unie verlaat: 48 procent is het er helemaal niet mee eens.

Wat doen we zelf?

Geven we in de toekomst meer verantwoordelijkheid aan de EU, of regelen we het zelf wel? Het blijkt voor de Brabanders geen vraag met een eenduidig antwoord. Zo is een meerderheid voor een Europees leger (59 procent) en Europese bescherming tegen slechte arbeidsomstandigheden (80 procent). De helft vindt dat de EU mag afdwingen dat grote bedrijven meer belasting gaan betalen.

Maar met het minimumloon (72 procent) en ethische kwesties als abortus en euthanasie (67 procent) moet de EU zich niet bemoeien, vinden de Brabanders. Minder dan een derde van de ondervraagden is voor een gezamenlijk buitenlandbeleid. 46 procent ziet er wel wat in als de EU grote uitdagingen gezamenlijk oppakt. 37 procent is daar tegen, 16 procent is neutraal.