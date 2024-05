Op deze Brabanders kan je stemmen bij de Europese verkiezingen

Langzaam maar zeker beginnen de Europese verkiezingen een beetje te leven. Maar voor een handjevol Brabanders is dat al maanden het geval. Zij staan namelijk op de kieslijst en hopen na de verkiezingen op 6 juni plaats te mogen nemen in het Europees parlement.

De lijsten van partijen verschillen in lengte. Als we kijken naar welk deel van de kieslijst Brabants is, ziet het overzicht er zo uit:

Verreweg de meeste Brabanders staan op de lijst van 50PLUS. Volgens lijsttrekker Adriana Hérnandez uit Den Bosch is dat heel logisch: "Brabant is eigenlijk een beetje ons bolwerk. Er zijn hier heel veel mensen actief voor de partij. En we hebben ook zetels in alle grote steden, de waterschappen en in Provinciale Staten. Daar halen we dan ook onze meest ervaren mensen vandaan voor op de kandidatenlijst. Een groot deel van onze kiezers woont hier, dat willen we op de lijst ook uitdragen."

Een plek op de lijst, is natuurlijk geen garantie op een zetel. Sterker nog: kijkend naar de laatste peilingen lijkt het erop dat slechts twee Brabanders in het Europees parlement zullen komen.

Dat zijn:

Tom Berendsen (CDA, plek 1)

Mohammed Chahim (GroenLinks/PvdA, plek 2)

Beide zijn op dit moment al Europarlementariër. Toine Manders, de derde Brabantse Europarlementariër, staat op plek 10 voor BVNL en keert vrijwel zeker niet terug naar Brussel.

Voor oud-wethouder Ufuk Kâhya (GroenLinks/PvdA) uit Den Bosch blijft het spannend. In de peilingen halen PvdA en GroenLinks momenteel net wel of net niet genoeg zetels om hem met zijn plek 8 naar Brussel te kunnen sturen.

Femke van der Meulen van NSC zal ook niet rustig slapen tot de uitslag bekend is. Zij staat namelijk op als tweede op de lijst, terwijl de partij van Pieter Omtzigt constant op ongeveer 1 zetel bungelt.

Weinig Brabanders in Europa

Dat er maar weinig Brabantse Europarlementariërs in het parlement zullen zitten, is voor Hernández onbegrijpelijk. "We zijn een van de meest ontwikkelde provincies van Europa. We zijn van enorm economisch belang. Die plek van Brabant moeten we verdedigen. Ik snap niet dat er naast mijzelf, maar één andere lijsttrekker uit Brabant komt [Tom Berendsen van het CDA, red.]."

Deze andere partijen zetten Brabanders in hun top 5:

50PLUS: Adriana Hernández, plek 1

NSC: Femke van der Meulen, plek 2

NL PLAN EU: Jinling Li, plek 2

SP: Bram Roovers, plek 3

BVNL: Stefanie Vulders, plek 4

Partij voor de Dieren: Ellen Putman, plek 5

ChristenUnie: Wouter Jan de Graaf, plek 5

Duidelijk is dus dat er ook na deze verkiezingen weinig Brabanders plaats zullen nemen in het Europees parlement. De vraag is natuurlijk of dat iets uitmaakt: het staat Brabanders nog altijd vrij om níét op een provinciegenoot te stemmen. Wie vindt dat een Groninger of Limburger zijn stem beter vertegenwoordigt, wordt geen strobreed in de weg gelegd.

Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd: