PVV haalt meeste stemmen in Brabant, GL-PvdA is landelijk het grootste

De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft bij de verkiezingen voor het Europees parlement de meeste stemmen in Brabant gekregen. De partij haalde 19,4 procent van de stemmen in Brabant en bleef daarmee GroenLinks-PvdA nipt voor. Die partij is deze verkiezingen goed voor 19,1 procent van de Brabantse stemmen. Landelijk gezien is GroenLinks-PvdA met acht zetels de winnaar van de verkiezingen en blijft het de PVV (zes zetels) voor.

Als het gaat over de Brabantse ranglijst, is de VVD de derde partij met 13,7 procent van de stemmen. Het CDA volgt als vierde en heeft 11,6 procent van de stemmen gekregen. Officieel is dit nog een tussenstand, omdat niet in alle 342 de stemmen geteld zijn. Van acht gemeenten is de uitslag nog niet binnen. In de uitslag zal er daarom weinig meer veranderen.

De uitslag van 2024 voor Brabant (foto: ANP).

Opvallend in de uitslag is dat GroenLinks-PvdA in Brabant juist heeft verloren in vergelijking met de vorige verkiezingen. De PVV heeft daar tegenover veel meer stemmen gekregen dan in 2019. De opkomst was deze keer een stuk hoger dan bij de verkiezingen van vijf jaar geleden. Nu gingen er 42 procent van de Brabantse stemgerechtigden naar de stembus. De vorige keer was de opkomst 37,5 procent. Landelijke uitslag

GroenLinks-PvdA is landelijk gezien de grootste partij geworden. De partij heeft acht zetels behaald. In tegenstelling tot wat de exitpoll donderdag meldde, heeft de PVV landelijk niet zeven maar zes zetels behaald. De VVD heeft vier zetels en het CDA drie.

De definitieve prognose (beeld: NOS).