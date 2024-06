Marie Christien moet haar tuinparadijs opgeven: 'Dit is mijn levenswerk'

Van een kaal stuk grond heeft Marie Christien uit Son en Breugel in dertien jaar tijd 'Het Verborgen Paradijs' gemaakt: een ecologische moestuin met planten, bloemen en dieren. Haar levenswerk dreigt ze nu te verliezen omdat de plek niet past in het bestemmingsplan van de gemeente. "Ik ben al zeven kilo afgevallen, ik slaap niet en ik ben een brok spanning."

Op het privéterrein van ruim 5700 vierkante meter staan bloemen, planten, dieren, schuren en woonwagens. "Mensen komen tot rust op deze plek om even weg te zijn uit de dagelijkse sleur, maar ook vrijwilligers van de LEV Groep hebben er hun plek gevonden", vertelt Marie Christien. De tuin is vier maanden per jaar op twee middagen gratis toegankelijk, maar Marie Christien is er al dertien jaar lang dag en nacht te vinden om het mooi te maken.

"Ik ben een brok spanning."

Dat paradijs dreigt ze nu te verliezen, omdat haar terrein dat in een natuurgebied ligt niet in het bestemmingsplan van de gemeente zou passen. "Dit is mijn levenswerk", zegt Marie Christien. Waarom de tuin niet binnen het bestemmingsplan past, blijft onduidelijk. Volgens Marie past haar paradijs niet in het bestemmingsplan voor natuurgebieden, wat ze vreemd vindt aangezien ze zich inzet voor de natuur. Ook zouden de verblijven voor haar dieren een probleem zijn voor de gemeente. Helga Helders van Voor U! diende samen met de raadsfracties van Groen Links/PVDA en D66 een motie in voor het behoud van Het Verborgen Paradijs, zonder succes. Volgens haar zou de grond van Marie Christien van origine agrarische grond zijn geweest. "Er is nooit gehandhaafd dat er mensen komen, dieren zijn, caviahokken staan etc. Waarschijnlijk heeft iemand een melding gedaan en dan moet een gemeente handhaven, omdat het privégrond is met een agrarische bestemming", vertelt Helders. De gemeente Son en Breugel was vrijdag nog niet bereikbaar voor commentaar.

"Het kan echt niet."