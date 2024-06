Man (54) opgepakt voor explosie bij huis in Best

Een 54-jarige man uit Eindhoven is opgepakt omdat hij waarschijnlijk betrokken was bij een explosie bij een huis aan de Johannes Vermeerstraat in Best. Bij de ontploffing werd de ruit van de voordeur vernield. De bewoners waren op dat moment thuis.

De ontploffing gebeurde op 1 maart rond half vijf 's ochtends. Waarschijnlijk ging het om illegaal zwaar vuurwerk. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. De ruit van de voordeur ging wel kapot door de explosie. Na onderzoek van de politie kwam de 54-jarige verdachte in beeld. Hij is maandagochtend in zijn huis aangehouden. Zijn rol bij de explosie wordt nog onderzocht. Vlak na de ontploffing liet de politie al weten er rekening mee te houden dat het ging om een ruzie in relationele sfeer. De politie vermoedt dat meer mensen betrokken zijn geweest bij de explosie en sluit meer aanhoudingen niet uit.