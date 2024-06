Man (18) rijdt op scooter over de A58 met tientallen zakjes drugs

Een 18-jarige man uit Roosendaal is zondagavond met zijn scooter over de A58 gereden. Toen hij werd betrapt, zei hij tegen de politie dat hij via de berm was gereden om bij een pompstation te kunnen komen. Na controle bleek de scooterrijder tientallen zakjes drugs bij zich te hebben.

De politie betrapte de 18-jarige rond elf uur 's avonds toen hij met zijn scooter over een afrit bij de A58 bij Etten-Leur reed. Hij was op weg naar het pompstation. Agenten gingen hem achterna en besloten de man te controleren. De bestuurder zei dat hij niet over de snelweg, maar door de berm was gereden om bij het pompstation te komen. Tientallen zakjes drugs

Omdat hij geen legitimatie bij zich had, besloten de agenten om de bestuurder te fouilleren. De man bleek meerdere zakjes met hennep en hasj op zak te hebben. Onder het zadel van zijn scooter lagen nog eens tientallen zakjes met drugs. De politie verdenkt de man van het handelen in verboden middelen. Hij zit vast voor verder onderzoek.