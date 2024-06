Tilburgers pasten op voor vermiste serval, dier urenlang spoorloos

In Tilburg is zondag gezocht naar een ontsnapte serval. Het beest is een exotische katachtige die normaal gesproken in Afrika leeft. Maandag meldt de politie dat het beestje weer terecht is.

Het beest ontsnapte zondag in de buurt van de Bundersestraat, terwijl de eigenaar het dier aan het uitlaten was. Je kon het dier herkennen aan de grote oren en een gestippelde vacht. In eerste instantie meldde de politie dat er nog gezocht werd naar het dier. Maar nu blijkt dat de eigenaar het beest zondagavond al gevonden heeft maar zich niet eerder bij de politie heeft gemeld. Medewerkers van de Beekse Bergen werden zondag opgetrommeld om mee te zoeken naar het beest. De politie riep buurtbewoners op om uit te kijken naar de serval. “Het is eigenlijk een soort wilde kat", liet een woordvoerder van de politie weten. "Het is wel iets anders dan een gewoon poesje.” De politie verwijst naar de eigenaar over vragen naar de zoektocht. “De opsporing ligt bij de eigenaar want het is geen zaak van de politie.”



Afrikaanse savanne

Volgens gegevens van stichting AAP worden sinds 2020 steeds meer servals als huisdier gehouden. Daar zijn ze niet blij mee want het beest is volgens de stichting alles behalve geschikt om als huisdier te houden.

Op zoek naar de serval (foto: Toby de Kort/SQ Vision).