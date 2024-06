Dionne Stax in verwachting van eerste kindje met haar vriend Steven Jansen

Dionne Stax (39) uit Boxmeer is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakten de presentatrice en haar vriend dj Steven Jansen maandag bekend via Instagram.

Op de Instagrampost met de tekst 'Coming Soon' is een rompertje te zien. Daarnaast liggen vier echo-foto's van de kleine aanstaande spruit. Het stel kan hun geluk niet op. Dat delen ze met de buitenwereld met een innige foto.

Wachten op privacy instellingen...