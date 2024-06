Flinke tegenslag voor buurtschap bloemencorso, dak waait van corsotent

De corsotent van buurtschap Klein-Zundertse Heikant is zwaar beschadigd door de storm die maandag over West-Brabant trok. Het dak is zijn geheel van de tent gewaaid en deels op het dak van een loods terechtgekomen. "Het is een enorme ravage", zegt Mathijs Verdaasdonk, voorzitter van de buurtschap in Zundert.

De corsotent van buurtschap Klein-Zundertse Heikant is opgebouwd aan Heischoorstraat. De komende maanden wordt er in de tent hard gewerkt aan een corsowagen. "Door de wind is de constructie van het dak en het dekzeil van de tent afgewaaid. Deels is het op een loods naast de tent terechtgekomen. Het dak is deels beschadigd en er zijn ook takken van de bomen afgebroken", beschrijft Verdaasdonk. "Het dak was 35 bij 8 meter. Dat is toch van een serieuze omvang."

Foto: Buurtschap Klein-Zundertse Heikant

In de tent was de buurtschap al volop bezig met de constructie van de praalwagen. "De constructie stond al deels overeind. We gaan nu eerst alle schade aan de tent en omgeving veilig opruimen. Daarna begint het herstelwerk."

"Dit is heel zuur, maar het weer hebben we niet in de hand."

Foto: Buurtschap Klein-Zundertse Heikant

Op het terrein worden de loszittende onderdelen met een bouwkraan veilig naar beneden gehaald. "Zodra dat is gebeurd, gaan we met zijn allen aan de slag. Een nieuw dak is de volgende stap."

Foto: Buurtschap Klein-Zundertse Heikant

De buurtschap heeft inmiddels de verzekering ingeschakeld. Hoe groot de schade is, kan Verdaasdonk nog niet zeggen. "Het is honderd procent een tegenvaller. Dat is heel zuur. Maar het weer hebben we niet in de hand."

Foto: Buurtschap Klein-Zundertse Heikant

Foto: Eva de Schipper