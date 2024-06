Vrouw (38) neergestoken in Uden, vader (59) opgepakt

Een vrouw (38) uit Uden is dinsdagmiddag neergestoken aan de Kazernestraat in haar woonplaats. De politie heeft één 59-jarige verdachte uit Erp opgepakt. Het gaat om haar vader met wie ze volgens buurtbewoners op straat ruzie had. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij speelde zich af rond tien voor twee in de Kazernestraat, niet ver van het centrum van Uden. Er zijn dinsdagmiddag meerdere hulpdiensten in de Kazernestraat en er wordt onderzoek gedaan door de politie. De straat is daarom afgezet. Vleesmes

Volgens getuigen die de steekpartij vanuit hun appartement zagen gebeuren, zou het gaan om een oudere man op de fiets die een vleesmes in zijn hand had. "Hij schreeuwde tegen een jongere vrouw en heeft haar neergestoken. Daarna heeft hij met het mes in zijn hand gewacht op de politie", vertelt een getuige. Forensische specialisten van de politie doen nader onderzoek. Agenten spreken met getuigen. Aan de overkant van de straat werd, vermoedelijk door familieleden, naar de man geschreeuwd.

Verdachte wacht met mes in de hand op de politie.

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision

Foto: Marco van den Broek / SQ Vision