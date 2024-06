Man (20) opgepakt voor beschieten van een huis in Den Bosch

Een 20-jarige man is opgepakt voor een schietpartij in Den Bosch. De verdachte zou in augustus vorig jaar een huis aan De Korenaar onder vuur hebben genomen. De verdachte komt uit Rotterdam.

Het huis werd beschoten op 26 augustus vorig jaar. In het raam zaten drie kogelgaten. Op het moment van de beschieting was er niemand thuis. Op straat lagen na de schietpartij veel kogelhulzen. De politie deed onder meer met een speurhond onderzoek. Na onder meer een DNA-onderzoek kwam ze uit bij de verdachte. Hij werd maandagochtend opgepakt. Na verhoor is hij weer vrijgelaten, maar de man blijft nog wel verdachte, zo laat de politie dinsdag weten. De politie heeft aanwijzingen dat mogelijk meer mensen bij de schietpartij betrokken zijn geweest. Meerdere aanhoudingen worden daarom niet uitgesloten. Beelden van vlak na de beschieting: