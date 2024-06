1600 banen gered bij overname van Belgische bussenbouwer door VDL

Het Eindhovense VDL neemt definitief meerdere onderdelen van de failliete Belgische busfabrikant Van Hool over. Daarmee zegt VDL 1600 banen in de Europese bussenindustrie te redden.

VDL neemt onder andere de busfabriek van Van Hool in Noord-Macedonië over, daar werken 1350 mensen. In België neemt VDL 250 oud-medewerkers van Van Hool aan. Het gaat dan om personeel dat verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de productie van onderdelen, financiën en inkoop. Met de vakbonden is een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden.

Verder neemt VDL Groep alle intellectuele eigendommen, ontwerprechten, software, productnamen, gereedschappen en machines over van Van Hool. De bedragen die met de overname zijn gemoeid, worden niet bekendgemaakt.

Directeur Willem van der Leegte van de VDL Groep: "Met de overname van deze onderdelen kunnen we onze positie als busproducent verder versterken."

In april sloot VDL al een principeakkoord met de curator over de overname.

