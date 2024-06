Spinazietelers optimistisch ondanks mislukte oogsten door natte weer

De schappen met spinazie in de supermarkten zijn op veel plekken leeg. Dat komt door het ontzettend natte voorjaar. Veel spinazietelers hebben hun oogsten zien mislukken en het gaat ook niet snel goedkomen, stelt een spinaziekweker. "De afgelopen weken stond het grondwater zo hoog, dat we niet konden zaaien."

Spinaziekweker Adrie van den Eijnden van Green Specialties uit Lierop, teelt bladgroenten zoals spinazie en veldsla in de volle grond. Zoveel regen als de afgelopen maanden had hij nog nooit meegemaakt.

Het gevolg is veel lege schappen en de spinazie die nu nog wel in de supermarkt ligt komt uit andere landen. "Zo werken wij samen met Spanje en Scandinavië. Maar ook die landen hebben problemen, zo was het in Spanje erg warm", zegt Adrie.

Het veld met de mislukte spinazie is door hem vernietigd, maar Adrie ligt er niet wakker van. Want als het weer een beetje meewerkt kan er snel weer spinazie zijn. "Vandaag was het droog, dus hebben we weer gezaaid. Over drie tot vier weken hebben we nieuwe oogst."