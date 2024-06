Jacob is kort voor Parijs niet de leukste man: 'Alles moet goed gaan'

Jacob van de Kerkhof (28) kende drie jaar geleden zeer nerveuze Olympische Spelen waarbij hij wonder boven wonder in het olympisch dorp kon blijven. Komende zomer in Parijs hoopt de roeier in de Holland Acht op succes. Stiekem kijkt de voormalig Helmonder ook uit naar de periode na de Spelen. “Het is wel lekker als de druk even van de ketel is. Dat ik een keer zonder zorgen naar de supermarkt kan gaan.”

In Tokio maakte Jacob deel uit van de Nederlandse selectie, maar was hij reserve. “Ik vond die reserveplek best lastig. Voor mijn gevoel had ik het niveau om in een olympische boot te zitten. Ik denk dat ik beter was dan een aantal andere jongens.”

Het werd sowieso een gespannen toernooi. “Door corona was het niet gezellig, iedereen ging je uit de weg. Als topsporter zat je in je eigen bubbel, dan is het best eenzaam. Ik sliep met een teamgenoot op de kamer en die testte positief. Verschrikkelijk voor hem en voor mij erg spannend omdat ik meerdere dagen bij hem in de buurt was. Iedere test was er de kans dat ik eruit gepikt zou worden. Het bleef me wonder boven wonder bespaard.”

Jacob was er dus bij in de Japanse hoofdstad, maar het gevoel was dubbel. “Een olympiër voelde ik me nog niet. Dat was toch iets wat ik graag recht wilde zetten. Gelukkig zit ik in Parijs wel in de boot. De Olympische Spelen waren altijd mijn hoofddoel als topsporter.”

“Alleen meedoen is nu geen doel meer, maar we willen winnen. Nederland is niet de topfavoriet, want op de laatste WK’s eindigden we als tweede achter Groot-Brittannië. Het geloof is er bij ons dat als alles op z’n plek valt, wij goud kunnen pakken.”

Om de top te bereiken, zit Jacob veel in de boot. “Deze periode kort voor de Spelen is er één van heel hard trainen. We zitten zo’n dertig uur per week op het water, los van alle zaken daaromheen zoals rekken, videoanalyses en de fysio. Ook letten we nog meer op de kleinste details.”