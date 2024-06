Advocaat in moordzaak weigert pleidooi te doen: 'Ga geen rituele dans doen'

Advocaat Mark Nillesen, die moordverdachte Kaan D. (28), bijstaat, weigert woensdag te pleiten in de zaak van zijn cliënt. Dat bleek woensdagochtend in de rechtbank in Den Bosch. Nillesen heeft eerder al gepleit in deze zaak in september 2022 en ziet geen nut om dat opnieuw te doen. De rechtbank behandelt woensdag de moord op Peter Netten bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss in juni 2018.

Voor de rechtbank staat behalve Ossenaar Kaan D. ook Anton R. (30), zoon van Martien R., terecht. In 2022 werd tegen R. 10 jaar cel geëist. Na die eis werd geen uitspraak gedaan omdat de rechtbank toch meer getuigen wilde horen, onder wie 'godfather' Martien R. De zaak wordt nu, een kleine twee jaar later, opnieuw behandeld. "Ik ga geen rituele dans doen", gaf advocaat Nilessen aan. "Ik heb mijn verhaal al eerder uitgebreid gedaan." Hij gaf aan het requisitoir van de officier van justitie af te wachten. "Als die hetzelfde is als destijds, ga ik naar huis om aan andere zaken te werken." De officier van justitie en de advocaat van Anton R. zullen wel spreken, zo gaven ze aan. Beide verdachten gaan de hele zitting niets zeggen, zo gaven ze woensdag meteen bij aanvang van de zitting aan. Peter Netten werd in de nacht van 3 op 4 juni doodgeschoten bij het kamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss tijdens een ruzie. Kaan D. gaf zichzelf aan bij de politie en verklaarde dat hij de schutter was. Maar, justitie gelooft hem niet en denkt dat Anton R. de schutter is. Kaan D. zou voor anderhalf miljoen euro de schuld op zich willen nemen. In afgeluisterde gesprekken zou Martien R. hebben gezegd 'dat hij dat liever heeft, dan dat onze jongen vast komt te zitten'. Beide verdachten zitten nu al vast voor wapen- en drugshandel. Voor de moord op Peter Netten eiste justitie in 2022 tien jaar cel voor Anton R. Tegen Kaan D. werd 15 dagen cel geëist voor de mishandeling van Peter Netten. Hij sloeg hem onder andere een gebroken neus.