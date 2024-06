Buurt ongerust na steek- en schietpartij: 'Wat is er toch gaande?'

Het was woensdagochtend al vroeg raak in de Oranjestraat in Uden. Bij de aanhouding van een verdachte trok een agent zijn wapen en schoot hij de man in zijn been. Het is de tweede keer binnen 24 uur dat er grote consternatie is in de buurt. Dinsdagmiddag was er nog een steekpartij op zo'n driehonderd meter van de plek waar nu geschoten is. "Het veiligheidsgevoel is de laatste tijd ver te zoeken", zegt Myriam Duisters, eigenaar van een kledingwinkel in de buurt.

André Lankveld, eigenaar van tien winkels, blijft er nuchter onder: "Ik word er niet warm of koud van." Nietsvermoedend liep hij woensdagochtend het parkeerterrein in de Oranjestraat op om zijn winkels te gaan bevoorraden. Daar zag hij dat een groot deel van het parkeerterrein was afgezet voor politieonderzoek. "Iemand uit de buurt heeft melding gedaan van een verdachte situatie. Daar is de politie op afgekomen. Een verdachte is er waarschijnlijk vandoor gegaan. De politie schiet niet zomaar", zegt hij.

"In de cabines was het een chaos, zelfs de bijrijdersstoel was losgemaakt."

Op het parkeerterrein stond Lankveld nog een tweede verrassing te wachten. "Van alle twee mijn bussen waren ramen ingeslagen. Blijkbaar heeft de dader mijn bussen willen stelen. De cabines van de bestelbussen zijn doorzocht. Ze hadden het duidelijk op mijn bussen gemunt, niet op de lading. In de cabines was het een chaos. Zelfs de bijrijdersstoel was losgemaakt."

Auto van verdachte wordt weggesleept van het parkeerterrein( Foto: Raymond Merkx)

Het gevoel van veiligheid van Lankveld heeft de afgelopen dagen wel een flinke knauw gekregen. Toch blijft hij rustig. "Het is wel een apart gevoel wat er vannacht allemaal is gebeurd. We raken er bijna aan gewend. Ik ga nieuwe ramen voor de bussen bestellen en weer door." Op het parkeerterrein stond nog een derde bestelbus waarvan de ramen waren stukgeslagen.

"Het is de laatste tijd echt raak hier."