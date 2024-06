Leonie, Frank en Raymond winnen elk tien jaar lang 25.000 euro per jaar

Drie bewoners van een straat in Eindhoven die meespelen in de Postcode Loterij zijn in de prijzen gevallen. Ze krijgen ieder jaar 25.000 euro op hun rekening gestort en dat tien jaar lang. Eén van hen, Raymond, speelde mee met twee loten en krijgt daarom zelfs het dubbele bedrag.

De prijs is gevallen in de Kamperfoelielaan in Eindhoven, zo meldt de Postcode Loterij woensdag. Een andere winnaar is Frank, die ieder jaar dus flink wat geld op zijn rekening gestort krijgt. "Geweldig", reageert hij. Frank heeft dan ook allang bedacht waar hij het geld aan wil besteden. "Ik ga bijna met pensioen, dus het is zeer welkom. Ik wil graag ooit nog een cruise maken naar de Caraïben. En het liefst koop ik ook een oldtimer." Ook Leonie werd woensdag verrast met de prijs. "Ik wil graag met mijn vijf kinderen en acht kleinkinderen naar Disneyland", vertelt ze. Raymond speelde dus mee met twee loten. Daarom krijgt hij 50.000 euro op zijn rekening gestort, tien jaar lang. "Ik kan het gewoon bijna niet geloven. Ik weet nog niet precies wat ik met het geld ga doen, maar ik heb in ieder geval nieuwe zonwering nodig."

Raymond wint de prijs twee keer (foto: Amy van Leiden).