OM stelt geen vervolging voor bedreiging in tegen Rico Verhoeven

Rico Verhoeven en zijn manager Karim Erja worden niet vervolgd voor bedreiging. Dat is besloten na onderzoek van het Openbaar Ministerie. Zakenman en bodybuilder Tibor Koppers had aangifte gedaan tegen het tweetal.

De manager van de kickbokser heeft woensdag laten weten dat zowel Rico als hij niet vervolgd zullen worden. Het Openbaar Ministerie heeft dit bevestigd aan het ANP.

De aangifte zou gaan om een ruzie over de afwikkeling van een faillissement van een bedrijf waar ze zakenpartners waren. Ze waren partners in High End Nutrition, een lijn voor voedingssupplementen. Uiteindelijk ging het bedrijf failliet, wat leidde tot een rechtszaak. De ruzie zou gaan over 750.000 euro.

Koppers zei op intimiderende wijze bedreigd te zijn tijdens de opening van een vechtsportexpositie in Amsterdam. Hij liep Verhoeven daar op 30 mei tegen het lijf.

Koppers stelde daarover 'in een hinderlaag' te zijn gelokt door Verhoeven. Die zou hem hebben vastgepakt bij zijn schouder, en achter een gordijn tegen een muur hebben gedrukt. Koppers heeft afgelopen dinsdag aangifte gedaan bij de politie in Amsterdam. "Rico zei: op je knieën en excuses aanbieden”, stond volgens De Telegraaf en het Parool in de aangifte.

Manager Erja zegt woensdag voor het eerst gehoord te hebben van de politie. In dat bericht werd direct gedeeld dat de recherche van de officier van justitie 'geen grond tot verdere stappen' ziet. Verhoeven en zijn manager hoorden vorige week uit de media over de aangifte. De twee maakten zich daarover 'gesterkt door getuigen en de wetenschap van hetgeen er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld' geen zorgen. "Fijn dat we dit weer achter ons kunnen laten", reageert de manager.

