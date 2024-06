Ergernis voor fietsers op het mooiste plekje van West-Brabant

Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet? Dat is voor fietsers tegenwoordig de vraag wanneer ze bij het fietsbruggetje in Benedensas zijn aangekomen. De automatisch bediende overspanning op één van de meest idyllische plekjes in West-Brabant vertoont de laatste tijd kuren. Het mechanisme kampt met storingen waardoor fietsers ruim een half uur extra op de pedalen moeten.

“Dat ga je toch niet menen?”, klinkt het verbaasd uit de mond van een fietser die zojuist komt aanrijden. De vrouw heeft inmiddels meerdere malen op de zelfbedieningsknop gedrukt, maar zonder resultaat. “Doet-ie ’t niet?! Dan zal het laat worden voordat ik thuis ben. Ik blijf het toch nog even proberen.”

Fietsbrug bij Benedensas (foto: Erik Peeters).

De storing heeft te maken met een veiligheidssensor in de brug. Die werkt niet goed meer omdat de ondergrond van het landhoofd bij de brug verzakt is. Edwin Maas van de lokale partij Gewoon Lokaal! in Steenbergen trekt zich het lot van de fietsers aan. Om teleurstellingen te voorkomen, wil hij dat de gemeente fietsers via social media op de hoogte houdt over actuele storingen.

"We lopen het risico dat toeristen deze mooie plek gaan mijden."

“Het kwam in het verleden wel vaker voor dat de brug weigerde, maar het gebeurt nu om de haverklap. Er moet snel een oplossing komen. Nu lopen we het risico dat toeristen deze mooie plek vlak bij natuurgebied de Dintelse Gorzen in de zomermaanden gaan mijden en dat moeten we als gemeente toch niet willen”, meent Maas. Mindy Plevier van het nabijgelegen evenementenbedrijf Akkermans leisure & golf is het met Edwin eens: “We hebben hier ons restaurant dat vanwege de ligging vaak wordt gebruikt voor huwelijken. Het is daarom belangrijk dat we op het bruggetje kunnen vertrouwen. We hebben zelf bootjes waarmee we gasten kunnen overzetten, maar dat doe je liever niet.”

