Bestuur dorpshuis stapt op om intimidatie: 'Het wordt steeds grimmiger'

Er is in Vierlingsbeek spanning ontstaan. Moet er wel of geen nieuw dorpshuis in de kerk van het dorp komen? Dat levert nu zoveel commotie op dat het bestuur van het bestaande dorpshuis Joffershof opstapt. Ze zijn klaar met alle intimidaties rond dit onderwerp. “Het wordt steeds grimmiger”, zegt Hanny Willems, voorzitter van Joffershof.

Nou staat er al een dorpshuis in Vierlingsbeek. In een oude school zit gemeenschapshuis Joffershof. Er lag een plan om de komende tien jaar zowel de kerk als Joffershof te gebruiken voor activiteiten in het dorp. Na tien jaar moest de nieuwe multifunctionele kerk in gebruik worden genomen. Daar waren alle partijen in het dorp het over eens.

Wat is er aan de hand? Al tien jaar zijn er plannen om van de leegstaande Laurentiuskerk een nieuwe multifunctionele accommodatie te maken. Daar zou dan het dorpshuis, maar ook de school en andere welzijnsorganisaties in komen. Vier jaar geleden kocht een groep inwoners de kerk hiervoor.

Met als gevolg dat de spanning tussen de twee partijen in het dorp behoorlijk oploopt. Sommigen zijn voor de nieuwe accommodatie in de kerk en anderen voor de Joffershof. “De sfeer is niet prettig. Er is tweespalt in het dorp”, zegt Hanny Willems van de Joffershof.

Het bestuur van de Joffershof liet in brief aan de gemeente een noodkreet los. “Wij zijn heel erg geschrokken van de intimidaties richting bestuursleden en vrijwilligers. Meerdere vrijwilligers hebben aangegeven te gaan stoppen met hun vrijwilligerswerk. Ook bestuursleden van onze huurders zijn geïntimideerd. Dit is absoluut ontoelaatbaar en respectloos! Daarom kunnen en willen wij niet meer de energie opbrengen om dit traject, wat al zo lang gaande is door onder andere jarenlange besluiteloosheid, te volbrengen”, zo staat er in de brief.

Henny Cremers is een van de voorvechters van de multifunctionele kerk en hij baalt er enorm van dat de emoties bij sommigen dorpsbewoners zo hoog oplopen. “Dit soort intimidaties keuren wij ten strengste af”, zegt hij. “Dit kan echt niet. We kunnen verschillen van mening, maar we moeten fatsoenlijk met elkaar omgaan.”