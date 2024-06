112-nieuws: man rijdt lantaarnpaal uit de grond • vertraging op de A67

19.57

De politie kreeg vanmiddag meldingen dat er op de Schildstraat in Eindhoven jongeren handgranaten af aan het steken waren. Toen agenten poolshoogte namen in de wijk, hoorden ze ook enorme knallen. Ze zagen een groepje jongeren wegrennen en konden een paar van hen staande houden. Een gesprek leverde alleen niets op, want de jongeren hadden geen knalvuurwerk of iets anders op zak.

Even later zagen ze een 14-jarige lopen die ze ook controleerden. Hij bleek zwaar vuurwerk bij zich te hebben. De jongen had zelfs spul van de zwaarste categorie mee, het zogenaamde F4-vuurwerk. Alleen mensen met een speciale vergunning mogen dat afsteken. Alsof de jongen er daarmee nog niet genoeg bij was, vonden agenten honderd stuks van dit vuurwerk in zijn ouderlijk huis. Hij werd aangehouden en moest zijn zware knallers aan de politie geven.