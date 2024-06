Explosief gaat af bij huis, politie doet onderzoek

Bij een huis aan de Vivaldistraat in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest, dat meldt de politie. Het gebeurde rond kwart over vier. Een voordeur en een ruit zijn beschadigd.

Bij de explosie raakte niemand gewond. De brievenbus is door de explosie uit de voordeur verdwenen, het glas van de voordeur is stuk. De tuin en de stoep voor het huis zijn afgezet met lint. De forensische opsporing doet onderzoek bij het huis. De politie denkt dat dat de explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Ze roept mensen die iets gezien of gehoord hebben, of camerabeelden hebben, op om zich te melden. Cijfers over aanslagen

Volgens de NOS waren er dit jaar in Nederland al bijna 500 aanslagen met explosieven. De politie registreerde dit jaar tot 1 juni 496 aanslagen en pogingen daartoe. De cijfers komen naar buiten op de dag dat Tweede Kamerleden in gesprek gaan met deskundigen over hoe het aantal aanslagen omlaag te krijgen. Het aantal aanslagen met explosieven en pogingen daartoe kwam vorig jaar uit op 1057. In de meeste gevallen zijn woningen het doelwit en daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van zwaar vuurwerk of een brandbom.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision