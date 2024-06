Deze stad is 'onze' hofleverancier van Oranje met 22 internationals

Ruud van Nistelrooij, Simon Tahamata, Kees Rijvers en Toine van Mierlo. Deze voetballers hebben in elk geval twee dingen gemeen: ze zijn in Brabant geboren én ze speelden minstens één wedstrijd voor het Nederlands mannenelftal. In totaal stond van 93 van de 807 spelers die ooit uitkwamen voor Oranje de wieg in Brabant. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens die zijn verzameld door Voetbalstats.nl.

Breda is de Brabantse hofleverancier van het Nederlandse elftal. De stad leverde maar liefst 22 spelers voor Oranje. Onder wie natuurlijk Kees Rijvers, die in maart van dit jaar op 97-jarige leeftijd overleed.



Ook op het EK dat vrijdag begint is de stad opnieuw flink vertegenwoordigd dankzij aanvoerder Virgil van Dijk en eerste keeper Bart Verbruggen.

De Brabantse gemeenten met de meeste (oud-)internationals zijn:

Breda - 22

Tilburg - 17

Eindhoven - 14

Den Bosch - 10

Helmond - 6

Roosendaal - 3

Oranje-spelers die in het buitenland zijn geboren, zoals bijvoorbeeld Frimpong, zijn niet meegenomen in de analyse. In de lijst zijn alle spelers opgenomen die sinds 1905 voor het Nederlands elftal zijn uitgekomen. En dus komen er ook namen voor die zelfs de meest verstokte voetballiefhebber weinig meer zal zeggen.

Want wie kent Leo Ghering nog? De linksbuiten uit Tilburg die bij LONGA speelde, debuteerde in 1927 voor het Nederlands elftal en speelde negen wedstrijden waarin hij zes keer scoorde.

Kees Pijl is ook een speler uit die periode. De spits, geboren in Oosterhout, speelde in 1927 en 1928 acht wedstrijden voor het Nederlands elftal en scoorde zeven keer. Pijl was in die tijd een veel scorende speler voor Feyenoord: in de 203 competitiewedstrijden die hij voor de Rotterdamse club speelde, maakte hij maar liefst 179 doelpunten.