Vrouw (38) die werd neergestoken door haar vader ligt nog in het ziekenhuis

De vrouw (38) uit Uden die dinsdagmiddag werd neergestoken op de Kazernestraat in haar woonplaats, ligt nog in het ziekenhuis. De man die daarvoor is opgepakt, is haar 59-jarige vader uit Erp. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie meldt dat het onderzoek naar de steekpartij nog steeds loopt. De politie heeft daarom nog geen informatie over de aanleiding en het motief gedeeld. Steekpartij

De steekpartij speelde zich dinsdag rond tien voor twee 's middags af in de Kazernestraat, niet ver van het centrum van Uden. Volgens getuigen die de steekpartij vanuit hun appartement zagen gebeuren, zou het gaan om een oudere man op de fiets die een vleesmes in zijn hand had. "Hij schreeuwde tegen een jongere vrouw en heeft haar neergestoken. Daarna heeft hij met het mes in zijn hand gewacht op de politie", vertelt een getuige. Aan de overkant van de straat werd, vermoedelijk door familieleden, naar de man geschreeuwd.

Verdachte wacht met mes in de hand op de politie.