Met Van Dijk en Verbruggen is deze club hofleverancier van Oranje

WDS'19 is met ruim 500 leden geen hele grote amateurvereniging en het eerste elftal speelt een bescheiden rol in de vierde klasse. Toch is de Bredase voetbalclub één van de hofleveranciers voor het Nederlands elftal. Met Virgil van Dijk (32) en Bart Verbruggen (21) zetten er twee basisspelers van Oranje hun eerste stapjes op Sportpark Paradijs in de wijk Haagse Beemden. "Bizar, dit gaat nooit meer gebeuren. Als club zijn we heel trots", zegt Jordy Brugel.

Het was zijn vader Frank die Willem II tipte over de jonge Virgil. "Ik ben hem altijd blijven volgen, al heb ik Virgil in jaren niet meer in het echt gezien. Hij heeft in zijn carrière gerichte stappen gezet. Na Willem II en FC Groningen koos Virgil voor Celtic en daar bewees hij het ongelijk van Nederlandse topclubs. Nu bij Liverpool is hij de absolute leider en heeft hij grote prijzen gewonnen. Bijna was hij uitgeroepen tot beste speler van de wereld en dat als centrale verdediger."

Jordy voetbalde vroeger in de jongste jeugd een aantal jaar samen met Virgil van Dijk. "Als keeper vond ik het leuk dat er na de wedstrijd penalty's werden genomen. Dan had ik tenminste nog iets te doen. Met Virgil voor me en andere goede voetballers in ons team kreeg ik soms bijna geen bal."

Jordy is ook onder de indruk van Bart Verbruggen, die hij als jonge jongen regelmatig in actie zag bij WDS'19. "Net als Virgil is Bart heel serieus met zijn sport bezig. Die jongen heeft een gouden toekomst voor zich. Ik zeg niet dat hij zo goed is geworden door onze jeugdopleiding, maar we mogen natuurlijk wel trots zijn dat hij bij ons is begonnen."

Quinten van Zalen zat bij Bart in de klas en ze voetbalden jarenlang samen. “In de F voetbalde Bart nog vaak, dat kon hij heel goed. In het tweede jaar van de E koos hij voor het keepen, daar zag hij meer kansen. Dat hij naar NAC ging, was geen verrassing. We hebben met onze club zelfs ooit tegen NAC gevoetbald en dat werd 2-2.”

Ook de jaren daarna bleef Quinten zijn buurtgenoot in de gaten houden. “Zijn stap naar Anderlecht was mooi, maar dat hij op zo’n jonge leeftijd al naar Brighton & Hove Albion in de Premier League ging is bijzonder. Op 21-jarige leeftijd staat hij op het EK in de basis van Oranje. Veel jongens dromen hiervan en bij Bart is het uitgekomen.”

Hij prijst niet alleen de kwaliteiten van Bart als doelman, maar ook zijn karakter. “Bart is superaardig, spontaan en behulpzaam. Een echt mensenmens. Het is absoluut geen gast die vol is van zichzelf. In zijn Anderlecht-tijd zag ik hem nog weleens in Breda, dan maakte hij altijd tijd voor een praatje.”