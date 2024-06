Man opzettelijk aangereden en mishandeld, dader droeg bivakmuts

Op de Molengracht in Breda is een automobilist donderdagochtend opzettelijk aangereden door een andere auto. Vervolgens werd hij op zijn hoofd geslagen. Van de dader, die een bivakmuts droeg en later in een vluchtauto stapte, ontbreekt nog altijd ieder spoor. Het slachtoffer raakte gewond.

De mishandeling vond plaats om tien over acht. Meerdere mensen zagen de aanrijding gebeuren. Volgens hen reed een bestuurder opzettelijk in op de wagen van het slachtoffer. De dader droeg op dat moment een bivakmuts. Vervolgens stapte de man uit de auto. Hij sloeg de autoruit van het slachtoffer in en sloeg het slachtoffer op zijn hoofd. De dader ging er vervolgens lopend vandoor en liet de auto achter. Bij een tankstation is hij volgens de politie in een andere auto gestapt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog steeds onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.