Rampjaar dreigt voor bloemencorso omdat dahlia's zijn 'verzopen'

Er dreigt een groot tekort aan dahlia’s voor het bloemencorso in Zundert. Door het extreem natte voorjaar zijn er minder bloemen beschikbaar dan in voorgaande jaren. Zeker de helft van de buurtschappen kampt met waterschade. “Zo gek heb ik het nog nooit meegemaakt, dit is om te huilen", stelt voorzitter Ad de Bruijn van de bloemencommissie.

Buurtschap Stuivezand en buurtschap Raamberg zijn tot nu toe het zwaarst getroffen door de aanhoudende regen. “Ze hebben hierdoor drie problemen”, legt Ad de Bruin uit. “Allereerst hebben de buurtschappen minder bloemen voor de praalwagens. Daarnaast kunnen ze geen dahlia’s verkopen. Terwijl dit normaal gesproken een belangrijke bron van inkomsten is voor de buurtschappen. Tenslotte zullen ze ook extra plantmateriaal moeten kopen omdat ze in het najaar minder eigen knollen kunnen rooien.”

Dahliaknollen die langer dan vierentwintig onder water staan, gaan rotten. Ad de Bruin van de bloemencommissie zegt dat schijn bedriegt omdat de plantjes nog wel goed lijken. "Maar wanneer je de bol afpelt, zie je meteen de schade. De plant kan zich ook niet meer herstellen. We hebben weleens eerder wat waterschade gehad maar nog nooit in deze omvang.”

Volgens Sven Oostvogels van buurtschap Stuivezand bedraagt de schade zeker zo’n tienduizend euro. Inmiddels hebben de leden van het buurtschap in allerijl nieuwe plantjes aangekocht en geplant. “We gaan de planten zoveel mogelijk vertroetelen. Het wordt nog spannend of we op tijd bloemen hebben.”

De bloemencommissie onder leiding van Ad de Bruin houdt later deze maand een extra vergadering om de situatie in kaart te brengen. Daarbij is de vraag of er op andere plekken in Nederland voldoende dahlia’s beschikbaar zijn om de tekorten aan te vullen.

“We zullen ze moeten delen met het corso in Winterswijk dat in hetzelfde weekend wordt gehouden. Buurtschappen zijn daarom nu aan het nadenken hoe ze de wagens kunnen aanpassen. Maar daar komen juist vaak de mooie vondsten uit die een verrijking voor het corso zijn.”

De praalwagens met de dahlia's erop zijn op 1 september te bewonderen tijdens het bloemencorso in Zundert.