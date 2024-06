Hond Sky haalt pijpbom uit een tuin, staaf wordt tot ontploffing gebracht

Hond Sky heeft donderdagmiddag in een achtertuin op de Parallelweg in Budel-Schoot een pijpbom gevonden. Omdat het beestje de staafachtige bom daarna mee het huis mee in nam, sloeg baasje Jermain sloeg alarm. De EOD heeft de bom inmiddels meegenomen om het in het buitengebied tot ontploffing te brengen.

Jermain woont samen met twee honden in het huis waar de bom lag. Hij vond het explosief toen hij thuiskwam van zijn werk. Labrador Sky bleek de staafvormige bom uit zijn tuin mee naar binnen te hebben genomen. Jermain herkende het voorwerp niet meteen als explosief en wilde het ding openmaken.

"Toen ik zag dat het een pijpbom was, heb ik de politie maar gebeld."

"Het was een roestig ding van zo'n twintig centimeter", vertelt Jermain. "Ik dacht dat het iets anders was en heb het opengeknipt. Toen zag ik dat het een bom kon zijn en heb ik de politie maar gebeld." De hulpdiensten kwamen naar het huis in Budel-Schoot om te kijken wat er precies werd gevonden. De huizen rondom de woning van Jermain zijn uit voorzorg ontruimd. De straat werd ook afgesloten. De EOD werd ingeschakeld om het explosief van dichtbij te bekijken en kwam tot de conclusie dat het een pijpbom was. "Ik denk dat ik de tuin maar ga omspitten om te kijken of er meer ligt", zegt Jermain. "Ik ben blij dat ik dadelijk weer naar binnen mag. Ik hoop dat Sky de volgende keer een stuk goud vindt."