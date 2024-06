Nerveuze vader zorgt voor chaos, zwaan wordt achter hekken gezet

Harry de zwaan houdt Waalwijk in zijn greep. De dierenambulance krijgt zeker tien meldingen per dag over het lastige gedrag van Harry. Het beest gaat regelmatig op de weg zitten en laat zich dan niet verjagen. Ook wandelt Harry op z'n tijd naar een vestiging van een pizzaketen. Hij heeft met zijn vrouw een nest in het water bij de Mozartlaan. Daar worden nu hekken neergezet. "Daar gaat hij niet omheen lopen", verwacht de dierenambulance.

"Harry is een beetje fanatiek met het beschermen van het nest en gaat daarom vaak op de stoeprand of op de weg zitten", legt Rens van Lieshout van de dierenambulance uit. Harry is volgens Rens niet agressief: "Wij krijgen meldingen dat hij agressief is, maar hij laat alleen maar zien, kijk hier ben ik en laat me met rust, dat is een beetje moeilijk langs een drukke weg." Mensen zijn vaak bang van Harry omdat het een kolossaal beest is. Voor auto's gaat hij niet aan de kant en hij lijkt nergens bang voor. "Je moet jezelf gewoon even groot maken en roepen: '' Harry ga eens aan de kant' en dan verplaatst hij zich wel. Zo doen wij het ook", stelt Rens.

"Harry zorgt voor veel chaos."

Bij Domino's pizza kunnen ze over de escapades van Harry meepraten. "Een tijdje geleden liep de zwaan zomaar de zaak binnen en heeft heel de vloer onder gescheten", zegt medewerker Tristan. "Vaak zit hij hier op de stoeprand en hapt met zijn snavel naar de auto's, vooral naar witte auto's. Toen hij binnen was in de zaak heeft iemand gelukkig de deur nog wagenwijd open kunnen zetten en is hij weer naar buiten gelopen. Het zorgde wel voor veel chaos." Omdat auto's vaak uitwijken voor de zwaan is er al meerdere keren bijna een aanrijding geweest met pizzabezorgers op de scooter.

"Mensen denken vaak dat Harry aangereden en gewond is."

Tristan vindt de dranghekken nodig en hoopt dat Harry niet zo slim is om er omheen te lopen. Rens van de dierenambulance denkt dat het beest er niet omheen gaat lopen. "En er overheen vliegen zal niet gebeuren, want een zwaan heeft een lange start bij het vliegen, net als een vliegtuig." De maatregelen om Harry te beteugelen zijn wel nodig, stelt Rens "Op dit moment worden wij dagelijks gebeld door mensen omdat Harry weer op de stoeprand zit. Dat is voor de dierenambulance eigenlijk niet te doen. Soms krijgen we tientallen meldingen. Mensen denken dat het beest aangereden is en gewond is." Naar verwachting worden de kinderen van Harry binnen twee weken geboren. Tot die tijd moeten dranghekken voorkomen dat de aanstaande vader opnieuw het verkeer ontregelt en de buurt onveilig maakt.