Kogelhulzen gesneuvelde militair omgesmolten tot klok: 'Best emotioneel'

Bij klokkengieterij Eijsbouts in Asten zijn ze wel wat gewend als het om bijzondere projecten gaat. Maar de klokkengieters goten nu wel een hele bijzondere klok. Hij is gemaakt van kogelhulzen van een gesneuvelde sluipschutter uit Oekraïne.

De klok werd gegoten voor de slagwerkgroep HIIIT uit Den Haag. Twee Brabantse componisten gaan een muziekstuk maken met de klok, want de groep wil er graag mee gaan spelen. “Ik kwam verhalen tegen uit de Tweede Wereldoorlog”, vertelt artistiek directeur Fedor Teunisse van HIIIT. “In de oorlog werden klokken op grote schaal door de toenmalige bezetter weggevoerd. En omgesmolten tot wapentuig. Met de toenemende spanningen op het Europese continent, dachten we, wat kunnen we bijdragen om de wereld weer een beetje mooier te maken?”

De groep wist aan kogelhulzen uit Oekraïne te komen. “Via via zijn we in contact gekomen met een nabestaande van een Oekraïense militair. Voor de oorlog was hij kunstenaar en schreef hij gedichten. Toen is hij onder de wapenen gegaan en jammer genoeg is hij omgekomen in het conflict. De kogelhulzen werden omgesmolten in Kyiv en in een soort broodjesvorm naar Nederland gebracht.”

In Oekraïne werd graag meegewerkt aan het project. “De nood is daar heel hoog en je komt in contact met hele persoonlijke verhalen. We wilden niet alleen een bel die mooi zou klinken, maar ook een bel met een verhaal. Het is best emotioneel om deze munitie omgesmolten te zien worden. Deze terreur wordt omgesmolten en nu geharnast in klank.”

Joep van Brussel, adjunct-directeur van Eijsbouts, vindt het een erg bijzonder project. “We hebben nog nooit een klok gemaakt van munitie. Ik ben heel benieuwd hoe hij uiteindelijk gaat klinken. We hebben goed nagedacht over hoe hij zou moeten klinken. Ik ben benieuwd of we er dichtbij gaan komen.”

De klok is gemaakt van messing en brons. “We hebben messing uit de kogelhulzen bij het brons moeten toevoegen. En dat heeft invloed op de klank van de klok. We weten bijvoorbeeld dat de messing de uitklanktijd van de klok doet dempen. Dus in plaats van een minuut, klinkt hij dan 45 seconden. Maar voor een slagwerkgroep werkt dat wellicht wel goed, dat de klok niet in het hele stuk doorklinkt”, zegt Van Brussel.

Later dit jaar hoopt de slagwerkgroep de klok te kunnen gebruiken. “We moeten dus in gesprek met de klok”, zegt Fedor Teunisse. “Wat gaat hij ons geven straks? Ik hoop dat we er ooit mee naar Oekraïne kunnen en dit project in vredestijd kunnen uitvoeren.”