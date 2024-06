Buurt ligt wakker van autobranden: 'Hoorde ze lachen en rennen'

Drie keer raak was het in de nacht van zondag op maandag in een buurt in Tilburg. In de Mahlerstraat, de Sibeliusstraat én de Bartokstraat stonden in totaal zes auto's in brand. Buurtbewoners denken dat het vandalisme is. "Uit verveling."

De familie Fonken heeft er niet van geslapen. "Of ja, zij misschien twee uurtjes", zegt de man des huizes terwijl hij naar zijn vrouw knikt. Het tweetal zit op de galerij van hun appartement in de Mahlerstraat een sigaretje te roken, met drie uitgebrande auto's als uitzicht op de parkeerplaats voor zich.

Bovendien zijn de bewoners van de flat aan de Mahlerstraat niet de enige slachtoffers van de autobranden. Ook in de Sibeliusstraat en in de Bartokstraat was het raak. Buurvrouw Hannie Schoenmakers hoorde harde knallen, toen ze in bed lag.

"Je weet hier gewoon dat je 's avonds laat niet meer op straat moet komen", zegt buurvrouw Karin. Ze herkent zich wel in wat de haar buren zegt. "Dat is eigenlijk een soort ongeschreven regel. Maar verder vind ik dit een ontzettend fijne wijk, met hele lieve mensen."

De familie ervaart altijd al veel overlast in de wijk. "Ik voel me hier niet meer veilig", zegt zij. "Als ik de hangjongeren vraag of ze stil willen zijn omdat mijn dochter van drie wil slapen, krijg ik te horen dat ik mijn kankerbek moet houden."

Hannie woont al 31 jaar in de Sibeliusstraat en kent haar buurt inmiddels van binnen en van buiten. Ook het slachtoffer bij haar in de straat is bij haar bekend. "Die auto is van een oudere man en het is een oude auto, dus waarschijnlijk dekt de verzekering dat niet meer. Maar het had elke auto hier in de wijk kunnen zijn. Ook de mijne."

Ook zij denkt dat de brand aangestoken is door verveelde hangjeugd. "In de zomer is het sowieso altijd erger", zegt Hannie. "Dan zitten ze hier achter ons huis in de brandgang. Mijn man zei laatst al: het is alsof ze op de uitkijk zitten. Maar waarvoor precies, dat weet ik niet."

De politie onderzoekt nog hoe de branden hebben kunnen ontstaan. Er zijn camerabeelden opgevraagd en er is een buurtonderzoek gestart.