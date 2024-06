Meer muziekles op basisscholen: 'Het leidt zelfs tot minder criminaliteit'

Vijfduizend dansende, zingende en springende kinderen gingen donderdag helemaal uit hun bol in de Brabanthallen. Tijdens de eerste editie van Sing & Dance UP! mochten schoolkinderen van 9 tot 12 jaar samen genieten van allerlei optredens. Volgens de stichting Méér Muziek in de Klas is muziek niet alleen leuk, maar ook nog eens goed voor de ontwikkeling van de kinderen.

Ook in de gemeente Helmond werd er tot een paar jaar geleden niet veel aan muziek gedaan op de basisscholen. Volgens Erwin van den Berkmortel, voorzitter van 'Méér Muziek in de Klas' in Helmond, was het zelfs armzalig. "Wij zijn in 2019 gestart om meer muziekles op scholen te krijgen. Van de dertig scholen in de gemeente Helmond waren er namelijk tientallen scholen waar nog helemaal geen muziekles werd gegeven."

Sing & Dance UP! is een initiatief van de stichting 'Méér Muziek in de Klas'. Het evenement sluit aan bij de wens om alle basisschoolkinderen muziekles te kunnen geven. Op veel scholen in Nederland staan kunstvakken namelijk op een laag pitje en dat moet volgens de stichting anders.

Ook benadrukt de voorzitter van de stichting dat muziek meer is dan alleen plezier maken. "Door liedjes te luisteren of muziekteksten te schrijven is een kind ook met taal bezig", vertelt hij in de Brabanthallen tijdens Sing &UP!.

Van den Berkmortel vindt dat elk kind recht heeft op muziekles. "We hebben ons stinkende best gedaan en dat heeft gewerkt. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan alle scholen in de gemeente Helmond muziekles geven aan de groepen 5 en 6. Een keer in de twee weken doet een vakleerkracht dat en de andere week doet de leerkracht het zelf."

De 10-jarige Puk die in Helmond naar school gaat, is tijdens het evenement ook in haar sas. Tussen het feesten door vertelt ze hoeveel ze van muziek houdt. "Van muziek, zingen en dansen. Ik word ook heel blij als we op school de boeken weg mogen doen omdat er weer muziekles is. Het is leuk om even iets anders te hebben dan rekenen of spelling."

Net als Puk is ook de 11-jarige Sven blij met de muzieklessen die hij krijgt op zijn basisschool in Helmond. "We zingen en we doen spelletjes. Het is ook belangrijk want je leert ervan. Ik vind dat iedereen muziek moet krijgen op school. En ik word er vrolijk van."