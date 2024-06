Marius Weber zag laatste wens nog in vervulling gaan en stierf vredig

De ernstig zieke Marius Weber uit Hoogerheide is overleden. De dichter en fotograaf is 72 jaar oud geworden. Onlangs ging zijn grote wens, publicatie van een boek met zijn mooiste gedichten en foto's, in vervulling. Vrienden en buren nemen als eerbetoon de presentatie over van het boek: 'De cirkel van een dwaas is vierkant.'

Aan het begin van deze maand bladerde de zieke Marius nog glimmend van trots door een proefdruk van zijn boek: 'De cirkel van een dwaas is vierkant'. Het was zijn grote wens om een boek met zijn mooiste gedichten en foto's te publiceren. In het boek komen zijn passies schrijven, dichten en fotografie samen. Marius wilde niet dat de honderden foto's en gedichten na zijn dood op de vuilnisbelt terecht zouden komen. Marius had al heel lang de wens om een boek te maken, door zijn ziekte kwam dat voornemen in een stroomversnelling. Goede vriend en buurman Jan Luysterburg hielp Marius daarbij. Marius draagt het boek op aan zijn vrouw., die enkele maanden geleden is overleden. Op haar sterfbed beloofde hij zijn vrouw het boek af te maken. "Het boek is mijn laatste groet aan iedereen die het wil zien", zei Marius destijds. Woensdag is in kleine kring afscheid genomen van Marius.