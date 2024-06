112-nieuws: botsing met vier auto's • vader aangehouden na hardrijden

16.00

Een man die in zijn auto zijn kinderen af wilde zetten op een basisschool aan de Bijenlaan in Son en Breugel, is aangehouden voor te hard rijden. Dat schrijven de wijkagenten van Son en Breugel op Instagram. Volgens de politie maakt hij het veel te bont. Hij reed 48 kilometer per uur, terwijl de straat bij de school een 30 kilometer per uur zone is. Ook had de vader al twaalf jaar geen geldig rijbewijs meer. Agenten hebben hem daarom opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. De moeder heeft haar kinderen naar school gebracht.