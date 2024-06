Agenten vinden amfetamineolie in loods: twee verdachten opgepakt

De politie heeft vrijdag twee mannen opgepakt na een inval in een loods op de Hoofdstraat in Kaatsheuvel. Binnen stonden jerrycans met 560 liter amfetamineolie. Behalve de stof vond de politie in het pand ook een uil, die er vastzat.

Agenten gingen vrijdagmiddag de loods binnen en zagen de jerrycans staan. Ze werden gebruikt om amfetamineolie op te slaan. Van die olie kan pasta worden gemaakt voor de productie van amfetamine, ook wel speed genoemd.

De politie dacht eerst dat er zo'n 2500 liter van het spul stond opgeslagen, maar kwam daar later op terug en stelde dat het om 560 liter ging. Er zijn twee mannen gearresteerd als verdachte in het onderzoek. Het is niet duidelijk waar ze precies van worden verdacht.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie is het spul in de loods op aan het ruimen. Naast de jerrycans vonden agenten ook een uil in het pand. Die zat verstrikt in een net. Het dier is meegenomen door de dierenambulance en krijgt volgens de politie 'de juiste zorg'.