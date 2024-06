112-nieuws: bromfietscontrole in Gemert • transportcontrole in Moerdijk

12.13

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor een woningbrand aan het Eiland in Huijbergen. Het zou gaan om een brand in het rieten dak van een vrijstaande woning. De eerste melding kwam binnen om 11.51 uur. De kap staat inmiddels helemaal in brand, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Omdat de woning in het buitengebied staat is ook een speciaal voertuig voor extra watertransport gealarmeerd. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse. Er werd al binnen tien minuten opgeschaald naar grote brand.

UPDATE: Inmiddels staat het woonhuis helemaal in brand. De brandweer richt zich nu op het redden van de grote naastgelegen schuur.