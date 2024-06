Protesten op universiteiten gaan door: 'Niets kan en zal ons stoppen'

De pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten blijven doorgaan. In een ingezonden brief in Trouw laten de protesterende studenten in onder meer Tilburg en Eindhoven weten dat zij blijven actievoeren tot de Nederlandse universiteiten de banden verbreken met Israëlische instituten. Die organisaties in Israël zijn in hun ogen medeplichtig aan het schenden van mensenrechten tijdens de oorlog in Gaza.

De pro-Palestijnse protesten op diverse universiteiten in Nederland houden de gemoederen al geruime tijd bezig. In sommige steden, zoals Amsterdam en Utrecht, liepen ze uit de hand. Half mei werd er voor het eerst openlijk geprotesteerd op het terrein van de TU/e en verschenen daar de eerste actievoerders in tentjes. Ongeveer een week later bouwden demonstranten, na een protestmars, ook een tentenkamp op bij de Tilburg University. Banden

De demonstranten willen weten welke banden de universiteiten hebben met Israëlische instellingen. Ze willen dat deze banden verbroken worden als ze een rol spelen bij de oorlog in Gaza. Ook willen de demonstranten dat de oorlog publiekelijk veroordeeld wordt. En dat er noodbeurzen komen voor onderzoekers, docenten en studenten uit de Palestijnse gebieden die in Nederland willen werken of studeren. Woensdag hesen pro-Palestijnse demonstranten op de campus van de TU in Eindhoven de Palestijnse vlag. Tijdens een protestmars braken ze de vlaggenmast open en vervingen de Brabantse vlag door een Palestijnse. De actievoerders vonden het storend dat de Oekraïense vlag er wél al een tijdje hing, maar de Palestijnse niet. Inmiddels is de Palestijnse vlag verwijderd. Academische vrijheid

Het opiniestuk dat vrijdag in de krant verscheen, is volgens de briefschrijvers tot stand gekomen tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van studentenbezettingen in Tilburg, Eindhoven, Leiden, Amsterdam, Wageningen, Groningen, Nijmegen, Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Enschede, Delft en Middelburg. Zij schrijven: "Politiegeweld, ontruimingen, tijdrekken met commissies, het bewust verkeerd voorstellen van onze acties en eisen in een universiteitswijde e-mail of een opiniestuk, niks kan en zal ons stoppen." De studenten reageren met hun stuk op de ingezonden brief van vijftien rectoren van Nederlandse universiteiten in Trouw vorige week. Die lieten weten vooralsnog niet van plan te zijn hun samenwerking met alle Israëlische partners stop te zetten. Zij beriepen zich op hun academische vrijheid en zeiden onder meer kritische Israëlische wetenschappers niet te willen isoleren. "Dat deze zo gekoesterde kritische stemmen hard onderdrukt worden door de instellingen waarmee men wil blijven samenwerken, kaarten de rectoren niet aan", reageren de studenten. Boosheid

De briefschrijvers uiten verder boosheid over het 'niet geringe aantal bijeenkomsten' dat door verschillende universiteitsbesturen werd afgelast en het uitblijven van 'enige inhoudelijke reactie op onze eisen, laat staan tegemoetkoming'.