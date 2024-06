Mark van de Veerdonk speelt allerlaatste show op 'heilige grond'

Cabaretier Mark van de Veerdonk (64) heeft er lang naartoe gewerkt, naar zijn allerlaatste voorstelling. Maar zaterdag is het zo ver. Na veertig jaar komt definitief een einde aan een carrière die in de jaren 80 tergend langzaam op gang kwam. Maar weg was hij nooit. Hij kan terugkijken op een kleine drieduizend voorstellingen van achttien verschillende shows. Zondag komt Mark van de Veerdonk naar de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant om na te praten over zijn allerlaatste voorstelling.

Zeker in Brabant trok Van de Veerdonk volle zalen en draagt het publiek hem op handen. Dat zal zaterdag in 'De Kersouwe' in Heeswijk-Dinther niet anders zijn. Zijn allerlaatste heeft hij bewaard voor dat openluchttheater, omdat het als 'thuis' voelt. Zijn familie is ermee verbonden.

Heilige grond

De Kersouwe is 'heilige grond' voor de cabaretier uit Slabroek. Hij werd geboren in Heeswijk-Dinther. Zijn ouders stonden er allebei op de planken. "Ik kom uit een kijk-mij-nou-familie", zegt hij. Zijn vader trad op als heraut bij de opening van het theater in 1946. Een van zijn ooms was er directeur en de as van een andere oom werd er na zijn overlijden zelfs uitgestrooid. "Stond ik een paar dagen later op mijn oom te spelen, waargebeurd", verzekert Van de Veerdonk. En nu dus na veertig jaar zijn allerlaatste voorstelling. Hij is er op voorbereid, want hij trekt al anderhalf jaar het land rond met zijn afscheidsvoorstelling 'Podiumbeest Ontsnapt!'.

Dat levert wel weemoedige gevoelens op, en zaterdag zal hij wellicht een traantje moeten wegpinken, maar hij weet het zeker. Na zaterdag houdt het op. Hij wil amateurgezelschappen in de regio gaan begeleiden. Zo is hij al betrokken bij theatergroep 'Het lot van Ravenstein' uit Ravenstein. "Het wordt wat minder ik en wat meer wij", vertelt hij.

Van podium gevallen

De vraag is wel wat hij dan met al die geestige invallen moet doen. Want ook al zag hij in zijn jonge jaren als journalist in ontwikkelingslanden veel ellende, hij heeft toch vooral oog voor de grap. Hij vertelde eens dat hij voor een show zeker 3000 grappen verzon waarvan er 150 overbleven. En eigenlijk vond hij dat het leukste: het maken. Het applaus dat in de loop van zijn carrière steeds luider klonk vond hij lastiger.

Maar hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij donderde van een podium in Venlo. Ze dachten eerst dat hij dood was, maar hij maakte de show gewoon af. Ergens anders stond hij in een multifunctionele ruimte waar achter een dun wandje gehandbald werd. Elk doelpunt klapte tegen de achterwand van zijn podium. Hij houdt van onverwachte dingen, van improviseren. Zoals die keer dat een vrouw haar vinger op stak om te zeggen dat ze moest plassen. Daar wist hij wel raad mee.

"Maar nu, duizenden voorstellingen verder", schrijft hij op zijn website "Is Het Podiumbeest kaal, krom en versleten en wil hij eindelijk op weg naar de uitgang. Mocht hij die vinden, dan is hij vastbesloten de deur met een onvergetelijke KNAL achter zich dicht te smijten."

Verder in KRAAK.

