Zussen Noortje en Bregje de Brouwer pakken tweede EK-goud

Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn voor de tweede keer in drie dagen Europees kampioen geworden. Op de EK in Belgrado waren ze de besten in de finale van de technische uitvoering. Woensdag pakten ze ook al een gouden medaille op het onderdeel duet vrije kür.

Noortje en Bregje de Brouwer uit Goirle behaalden in de finale een score van 260,6567. Dat was voldoende om net als woensdag Isabelle Thorpe en Kate Shortman (Groot-Brittannië) achter zich te laten. De gouden medaille van woensdag was de allereerste Europese titel voor een Nederlands duet bij het synchroonzwemmen. Eerder dit jaar werd de tweeling ook al tweede op de WK in Doha. Over ruim een maand doen de zusjes mee aan de Olympische Spelen. Daar zijn ze één van de favorieten voor olympisch goud. Diabetes

Dit jaar ontdekte Noortje dat ze diabetes type 1 heeft. Dat ze weleens flauwviel of moest overgeven, weet ze aan stress en het sporten. De laatste tijd had ze vaak dorst. Ook viel ze kilo's af. Na een bloedonderzoek kwam toen de diagnose naar voren. "Er zijn diverse voorbeelden dat je als topsporter met diabetes type 1 op het hoogste niveau kunt uitkomen. Er zijn wel de nodige extra uitdagingen en je moet altijd goed voorbereid zijn", legde ze uit.