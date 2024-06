We willen allemaal naar de zon, ook al is het daar bloedheet

Oké, we zijn allemaal wel klaar met het druilerige weer en iedere dag een hoosbui. Dus stappen we massaal naar het reisbureau voor een last minute naar een lekker warm oord. Maar als je dacht voor een vriendelijk prijsje het vliegtuig te pakken, dan kom je bedrogen uit.

Pasen was bibberen geblazen, in de meivakantie bevroor bloesem aan de bomen. De behoefte om te vertrekken is dan ook groot. Het zonnige zuiden blijft voor de meeste Nederlanders een enorme trekpleister. "Onze beleving van vakantie is toch mooi weer. En het weer hier is dan ook allesbepalend voor waar we naartoe gaan", zegt Goof Lukken (docent en vrijetijdsdeskundige aan Breda University of Applied Sciences). Dat merken ze ook bij Travelcentrum De Wit in Veghel.

“De prijzen gaan wat omhoog, want er is veel vraag."

"We zien echt duidelijk drukte op onze reisbureaus. Mensen hebben genoeg van het slechte weer. De meivakantie is voor veel mensen ook al in het water gevallen, dus behoefte aan zon is er zeker", vertelt Michelle de Wit van Travelservice De Wit. Een groot deel van de vakantiegangers boekte hun zomervakantie al in het najaar. "Maar de mensen die in Nederland dachten te blijven, gaan nu wel erg twijfelen." Waar de zogeheten last minute normaal gesproken een mogelijkheid bood goedkoop een reisje te boeken, is die tijd nu voorbij. Wie komende week zo'n zes dagen naar Griekenland, Spanje of Egypte wil, betaalt al gauw zo’n duizend euro per persoon. Dat ziet ook Goof Lukken. “Je krijgt een run op last minutes. De prijzen gaan wat omhoog, want er is veel vraag. En het is sowieso ook een trend dat mensen later boeken. Je kunt tegenwoordig zeggen; ik wil morgen weg zijn en koop voor vanavond een vliegticket en een accommodatie. Vroeger moest je naar een reisbureau, dat was een veel langer proces.”

"Sommige zouden misschien wel tekenen voor een hittegolf nu.”