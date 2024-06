Komst groot padelcentrum weer uitgesteld: 'Duurt erg lang'

De komst van een groot padelcentrum in Tilburg loopt weer vertraging op. Om padelbanen aan te leggen moet er een uitzondering worden gemaakt op de parkeerregels die gelden in Tilburg. Maar deze uitzondering was nog niet meegenomen in de vergunningsaanvraag. Daardoor duurt het nog wat langer tot de banen in Tilburg te vinden zijn.

Het zou een van de grootste padelcentra van de Benelux worden, maar sinds de aankondiging in 2022 staat er nog altijd geen paal in de grond aan de Spaubeekstraat in Tilburg. Om de banen te plaatsen moest er een uitzondering worden gemaakt op de parkeerregels in Tilburg. Volgens de regels moet op eigen terrein geparkeerd worden. Daarvan mag echter binnen bepaalde voorwaarden worden afgeweken.

"Het duurt zo wel erg lang."

Volgens Eddy Wimmers, een van de initiatiefnemers, wil de gemeente Tilburg daarin meegaan. Alleen werd dit niet expliciet vermeld bij de beslissing van de gemeente om de bouwvergunning te geven. Dit kwam bij de rechter aan het licht, nadat buurtbewoners bezwaar hadden gemaakt tegen de komst van de padelbanen in de Reeshof. “Het duurt zo wel erg lang”, laat initiatiefnemer Eddy Wimmers weten. “Het is prima dat bezwaarmakers zorgen mogen uiten, maar tegelijkertijd zijn er veel meer mensen die willen padellen.”

"Ik heb nog vertrouwen in dat het goedkomt."

Wimmers gaat nu in overleg om te kijken hoe ze het verder gaan aanpakken. Hij blijft strijdbaar en wil graag doorgaan met het initiatief. “Ik heb er nog vertrouwen in dat het goedkomt.” Wimmers was graag al in april 2022 begonnen met bouwen, zodat het eind 2022 al klaar was. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en is er nog altijd geen padelcentrum. Padellen is in de afgelopen jaren onwijs populair geworden in Nederland. Vele tennisverenigingen kampen met wachtlijsten en tennisbanen worden ingeruild voor padelbanen. Padel is een mix van squash en tennis. In een glazen kooi spelen twee duo’s een soort tennis tegen elkaar, waarbij de glazen wanden gebruikt mogen worden. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: In 2022 werden de plannen gepresenteerd voor het padelcentra in Tilburg

Impressie van padel (foto: ANP).