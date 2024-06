Triatlon in Oss aangepast door flinke brand in distributiecentrum

De Triatlon van de Maasdijk in Oss moet het parcours aanpassen. De organisatie schrapt het zwemonderdeel, omdat de waterkwaliteit in de Osse haven nog niet in orde is na de brand bij Vice Versa begin mei. De deelnemers gaan nu een extra keer lopen in plaats van zwemmen.

Begin mei woedde er dagenlang een flinke brand bij het distributiecentrum van Vice Versa in Oss. Het blussen kostte veel tijd en pas na 28 uur was de brand volledig onder controle. Deze grote blusoperatie heeft ervoor gezorgd dat de waterkwaliteit niet in orde is in de haven.

Door de brand zijn schadelijke spullen in het water terechtgekomen. Deze zouden schadelijk kunnen zijn voor zwemmers, waardoor de Triatlon van de Maasdijk het parcours heeft moeten aanpassen. De triatlon wordt omgebouwd naar een run-bike-run-parcours.

Voor het eerst in 15 jaar

“Voor ons is het simpel”, zegt organisator Paul van den Heuvel. “Het waterschap zegt dat het onverstandig is om in het water te gaan zwemmen, omdat ze nog niet zeker weten of de schadelijke stoffen zijn verdwenen. Dan gaan wij geen risico’s nemen en kijken we volgend jaar weer verder.”

Het is voor het eerst in 15 jaar dat de Triatlon van de Maasdijk het zwemgedeelte moet schrappen. Toch zit Van den Heuvel niet bij de pakken neer. “De mensen begrijpen het wel. En sommigen zijn er ook heel blij mee, want die zijn niet zo goed in zwemmen. Voor hen is het een meevaller.”

Bij een triatlon zwem je normaal gesproken 1500 meter waarna je 40 kilometer fietst om vervolgens nog 10 kilometer te lopen. Nu wordt het zwemmen ingeruild voor 4 kilometer hardlopen.

