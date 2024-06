Scorito ziet één miljoen voorspellingen voor EK binnenkomen: 'Mijlpaal'

Het invullen van een EK-pooltje is mega populair. Bij het Bredase Scorito gaan de ingevulde formulieren over het EK voetbal door het dak. Sterker nog, inmiddels zijn er al meer dan één miljoen voorspellingen binnen. Een mooie mijlpaal voor eigenaar en Bredanaar Martijn van Dijk. Maar toch is hij nog niet helemaal euforisch. "Het wordt nog even spannend vanavond."

“Een geweldige mijlpaal”, zo noemt Martijn van Dijk van Scorito de meer dan één miljoen deelnemers aan de EK-pool van Scorito. “Dit is nog nooit gebeurd. Überhaupt niet in Nederland. We hadden op 750 duizend deelnemers gehoopt, maar we kregen vorige week al door dat we door de miljoen zouden gaan.”

En dus wagen minimaal één miljoen Nederlanders zich aan een voorspelling voor het EK. Bij het WK in 2022 waren dat er 650.000. De enorme stijging verklaart Van Dijk als volgt: “Dit is in lange tijd weer een normaal eindtoernooi. Het vorige WK was in de winter, het EK daarvoor was in de coronaperiode en daarvoor deed Nederland een aantal keer niet mee.”

Kijkend naar de voorspellingen valt op dat Frankrijk de absolute topfavoriet is. 40 procent van de Nederlanders denkt dat de Fransen er met de Europese titel vandoor gaan. Op plek 2 staat Nederland met 19 procent. “Opvallend is dat voor de oefeninterlands tegen Canada en IJsland dit nog onder de 10 procent lag”, vertelt Van Dijk.

Ook bij de topscorers staat een Fransman bovenaan. Kylian Mbappé is gekozen door bijna één op de vijf deelnemers, gevolgd door Harry Kane (Engeland) en Cristiano Ronaldo (Portugal).

Ondanks het recordaantal deelnemers hangen de slingers nog niet op het hoofdkantoor in Breda. “Natuurlijk zijn we blij, maar het wordt nog even spannend vanavond. Na de eerste wedstrijd komen al die deelnemers natuurlijk ook naar je app toe. We hebben alles getest, maar in de praktijk is het net even iets anders. Dat blijft nog even spannend.”

Maar als dat allemaal goed is gegaan, dan gaat de Bredanaar fluitend naar huis. “Nu zijn we blij. Maar als vanavond om 11 uur alles goed gaat, ga ik pas echt gelukkig naar huis.”

Het EK begint vanavond om 21.00 uur met de wedstrijd Duitsland tegen Schotland.

