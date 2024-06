'IJs & Spijs' is de beste ijssalon van 2024: 'Subliem perenijs'

Hoewel het in de verste verte nog geen weer is voor een verkoelende versnapering, is 'IJs & Spijs' in Haps vrijdag uitgeroepen tot 'Beste ijssalon van het jaar 2024'. De zes genomineerden werden onder meer door mystery guests bezocht. De anonieme proevers smolten van geluk bij het proeven van het ambachtelijke perenijs van eigenaar Mark van Gaal. Het perenijs kreeg niet voor niets de kwalificatie: subliem.

In de ijszaak staat eigenaar Mark van Gaal te glimmen van trots. "De beste ijssalon van Nederland in 2024", Van Gaal kan het bijna niet geloven, maar blijft bescheiden. "Het is hier een gekkenhuis. Maar er zijn meer ijssalons die goed zijn."

Van Gaal legt uit hoe de competitie in zijn werk gaat. "In de winter houden we met de vakgroep allerlei onderlinge wedstrijden, zoals het maken van ijs. Daarbij wordt gekeken naar de structuur, smaak en kleur." Jurylid Edwin van Es valt hem bij: "Perenijs is moeilijk te bereiden, omdat het een vlakke smaak heeft. Het ijs van Mark was echter subliem. Hij is een echte ijsbereider."

Alle vaardigheden worden beoordeeld en gejureerd. Uiteindelijk blijven er zes genomineerden over om de Beste ijssalon van Nederland te worden. De genomineerden kregen in de afgelopen periode bezoek van meerdere mystery guests. De anonieme gasten keurden niet alleen het ijs, maar beoordeelden ook de hygiëne en voedselveiligheid in de ijssalon.